Izšla knjiga o taj čiju rock legende Louja Reeda

New York, 16. marca - Ameriški rockovski glasbenik in poet Lou Reed je leta 2009 začel pisati knjigo o taj čiju, vendar projekta ni dokončal. Leta 2013 je umrl zaradi zapletov po presaditvi jeter, star 71 let, ter zapustil raztresen kup zapisov. Zapisi, skupaj s pogovori z njegovimi kolegi, prijatelji in vaditelji taj čija, so v knjižni obliki izšli v tem tednu.