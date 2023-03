Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 14. marca - Ljubljanska borza se je v uvodnem delu trgovanja obarvala v zeleno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,43 odstotka, med blue chipi pa najbolje kaže delnicam Luke Koper, ki so se podražile za dva odstotka. Najbolj prometne pa so tudi danes delnice Krke; lastnika jih je zamenjalo za že prek 100.000 evrov.