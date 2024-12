Društvo Morigenos opozarja na prisotnost samotnega delfina v pristaniščih in poziva k previdnosti

Piran/Koper, 4. decembra - V Društvu Morigenos so v zadnjih dneh prejeli več obvestil o opažanjih delfina v Izoli in Kopru, ki se vede nenavadno. Ekipa, ki ga je danes locirala, ocenjuje, da ni poškodovan ali oslabljen, nenavadno vedenje pa pripisuje dejstvu, da je sam. Ljudem svetujejo, naj se delfinu ne približujejo in jih o opažanju obvestijo, so sporočili iz društva.