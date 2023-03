Odermatt v lov na rekord Maierja, Kranjec na veleslalomski bron

Andorra la Vella, 14. marca - Soldeu bo do nedelje prizorišče finala svetovnega pokala v alpskem smučanju. V Andori bodo nastopili le najboljši smučarji in smučarke, tudi štirje Slovenci Ilka Štuhec, Žan Kranjec, Ana Bucik in Rok Ažnoh. Švicar Marco Odermatt bo skušal sezono končati z rekordnim izkupičkom točk, Kranjec pa se podaja v lov na svoj prvi skupni veleslalomski bron.