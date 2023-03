Evgen Car za STA: Svojo zgodbo sem napisal, ker se zavedam, kako minljivo je gledališče

pogovarjala se je Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 15. marca - Igralec Evgen Car, ki je v svoji več kot 40 let dolgi karieri odigral krepko čez 100 vlog, je v času epidemije izdal avtobiografsko delo Moja zgodba, ki je nedavno izšla še v obliki zvočne knjige. V pogovoru za STA je spregovoril o svojem igranju, pisanju in knjigi, ki jo je napisal, ker se zaveda, da sta gledališče in gledališka umetnost minljiva.