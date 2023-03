NUK med gradivom Slovenske matice prejel tudi rokopis Cankarjevega romana Novo življenje

Ljubljana, 14. marca - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so danes predstavili del gradiva, ki ga je NUK pred kratkim predala Slovenska matica. Med gradivom so rokopisni zvezki s toponimi slovenskih krajev na Štajerskem, ki jih je napisal škof in pisatelj Anton Martin Slomšek, in v celoti ohranjen rokopis romana Novo življenje Ivana Cankarja.