Vreme: Oblačno, dež bo od zahoda zajel vso Slovenijo

Ljubljana, 14. marca - Danes bo oblačno. V zahodnih krajih bo občasno deževalo, dopoldne se bo dež širil proti vzhodu in do popoldneva zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo zvečer oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. Ponoči bo zapihal severni veter. Padavine bodo od severa slabele in do jutra v večjem delu Slovenije ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. V sredo dopoldne bodo rahle padavine ponehale tudi v južnih krajih. Čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa bo možna še kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno. Zjutraj bo marsikje slana.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja majhen ciklon, tam je tudi vremenska fronta. Naslednja hladna fronta se od zahoda hitro pomika nad Alpe in bo zvečer dosegla Slovenijo. Nad naše kraje od jugozahoda doteka vlažen in še razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Dež bo od zahoda do večera zajel vse sosednje pokrajine, pogosteje bo deževalo v krajih zahodno od nas. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale tudi v notranjosti Hrvaške, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja. Hladneje bo.

Biovreme: Danes in v sredo zjutraj bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. Priporočena je večja previdnost, dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil. V sredo čez dan bo obremenitev postopno popustila, spanje v noči na četrtek ne bo več moteno.