Smučarske zveze Avstrije, Švice, Nemčije in Hrvaške umaknile zahtevo na Casu glede lanskih volitev

Oberhofen, 14. marca - Smučarske zveze Avstrije, Švice, Nemčije in Hrvaške so umaknile zahtevo za oceno legalnosti vnovične izvolitve predsednika Johana Eliascha za predsednika Mednarodne smučarske zveze (Fis), ki so jo vložile junija lani na Mednarodno športno razsodišče (Cas), je sporočil Fis. Vložile so jo po kongresu, ki je bil 26. maja lani v Milanu.