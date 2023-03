Na FDF o živinoreji kot najbolj uničujoči gospodarski panogi

Ljubljana, 14. marca - Na Festivalu dokumentarnega filma (FDF) je na ogled film Nažrli se bomo do smrti Luda in Otta Brockwayja. Pripovedovalka, igralka Kate Winslet, ki je tudi ena od soproducentk, občinstvo s pomočjo številnih uničujočih statistik in povednih posnetkov vpelje v tematiko, ki lahko, kot menijo ustvarjalci, človeštvo pogubi ali odreši - hrano.