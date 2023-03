Dallas znova bližje Vegasu, osmica Colorada

Seattle, 14. marca - Hokejisti Dallas Stars so v severnoameriški ligi NHL v gosteh s 5:2 premagali Seattle Kraken in se vodilni ekipi zahodne konference Vegas Golden Knights približali na vsega točko. Prvaki Colorado Avalanche pa so proti Montreal Canadiens prav tako na tujem ledu zabili osem golov in slavili z 8:4.