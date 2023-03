Dallas brez Dončića in Irvinga nemočen proti Memphisu

Dallas, 14. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 35. poraz, s čimer so padli pod 50-odstotni izkupiček zmag. Brez obeh zvezdnikov, Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, so bili ponoči na domačem parketu nemočni proti Memphis Grizzlies, ki so slavili s 104:88.