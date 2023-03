Cedevita Olimpija že v četrtfinalu lige Aba

Ljubljana, 13. marca - Košarkarji Cedevite Olimpije so si šest tekem pred zaključkom rednega dela lige Aba zagotovili mesto v končnici tega tekmovanja. Navkljub dejstvu, da so Ljubljančani v 21. krogu doživeli poraz v Zadru, pa je Split v ponedeljek izgubil v Podgorici proti ekipi Studentski centar in s tem ljubljanskim košarkarjem zagotovil mesto v četrtfinalu.