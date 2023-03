Newyorški indeksi borzni dan zaključili neenotno

New York, 13. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Na trgih je sicer vladalo negativno vzdušje, saj je mnogo srednje velikih bank utrpelo padce vrednosti delnic. Ameriška centralna banka FED pa je sporočila, da bo zagotovila poplačilo bančnih vlog v propadlih SVB in Signature Bank, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.