Dnevnik o izzivih Kitajske pod vodstvom Xija (13. 3.)

Ljubljana, 13. marca - Aleš Gaube v komentarju Tekmovanje, rast in mir tretje petletke ocenjuje, da so pred nekdanjim in sedanjim predsednikom Kitajske Xi Jinpingom pomembni izzivi, saj se kitajsko gospodarstvo razvija počasneje od pričakovanj. Status Kitajske na mednarodnem področju bo zaznamoval tudi uspeh ali neuspeh poskusa rešitve vojne v Ukrajini.