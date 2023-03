Ministri EU o stanju evropskega trga dela

Bruselj, 13. marca - Ministri za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov EU so na današnjem srečanju v Bruslju pregledali stanje na trgu dela in sprejeli skupno poročilo o zaposlovanju. V razpravi o položaju beguncev iz Ukrajine na evropskem trgu dela so poudarili nujnost odprave jezikovnih ovir in priznavanje njihovih kvalifikacij.