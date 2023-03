Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 3.)

Ljubljana, 13. marca - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o uradnem obisku premiera Roberta Goloba v Bosni in Hercegovini (BiH), kjer je gostiteljem obljubil podporo Slovenije pri nujnih reformah na poti do članstva v EU. Agencije pa so poročale tudi o uradnem obisku predsednika madžarskega parlamenta Laszla Köverja v Sloveniji.