Rusija pristala na 60-dnevno podaljšanje sporazuma o izvozu žita

Moskva, 13. marca - Rusija je pristala na podaljšanje sporazuma o izvozu žita čez Črno morje, ki ga je z Ukrajino ob posredovanju ZN in Turčije sklenila julija lani, vendar le za 60 dni, je danes sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin in dodal, da je nadaljnje podaljšanje odvisno od spoštovanja dela sporazuma o izvozu ruskega žita in gnojil.