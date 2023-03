Raziskava: Lani porast kibernetskih vdorov z uporabo stranskih vrat

New York, 18. marca - Gospodarski in geopolitični pretresi so lani ustvarili okolje, v katerem kibernetski kriminalci uspevajo, ugotavljajo pri IBM Security X-Force. Za najpogostejšo obliko napada se je lani izkazala namestitev t. i. stranskih vrat, ki napadalcem omogočajo oddaljen dostop do sistemov. Izsiljevanje pa je bila najpogostejša metoda napadalcev.