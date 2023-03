Dveletni prehodni rok pri vpisu za dijake s poklicno maturo bo veljal za vse javne univerze

Ljubljana, 13. marca - Dijaki z opravljeno poklicno maturo in petim predmetom se bodo lahko na vse dodiplomske in enovite magistrske študijske programe študijskega leta 2023/2024 vpisovali pod enakimi pogoji, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. V skladu s tem ljubljanska univerza spreminja pogoje in podaljšuje rok za vpis za teden dni.