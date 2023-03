Poslanska skupina SDS na delovnem obisku Dolenjske tudi o romski problematiki

Novo mesto, 13. marca - Poslanci SDS so se na delovnem obisku na Dolenjskem srečali z župani v regiji ter seznanili z gospodarskimi in socialnimi izzivi regije. Med drugim so se pogovarjali tudi o romski problematiki. Slednjo bi predsednik SDS Janez Janša urejal tudi z vezavo prejema otroških dodatkov in socialne podpore na vključevanje v izobraževanje romskih otrok.