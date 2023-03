Na ministrstvu uskladili predlog zakona o digitalizaciji zdravstva

Ljubljana, 13. marca - Na ministrstvu za zdravje so pripravili in uskladili predlog zakona o digitalizaciji zdravstva. "Želimo omogočiti enotnost in povezljivost podatkov v nacionalnem eKartonu, želimo večjo zasebnost in večjo moč pacientov pri samoodločanju o svojih zdravstvenih podatkih," je danes dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.