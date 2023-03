Vreme: delno jasno

Ljubljana, 13. marca - Zvečer bo delno jasno, ponoči pa se bo postopno pooblačilo v večjem delu Slovenije. V zahodnih krajih bo začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno. V zahodnih krajih bo občasno deževalo, popoldne in zvečer se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo zvečer oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 19, na severozahodu okoli 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od ponedeljka pozno popoldne do torka zjutraj bo ponekod v severovzhodni Sloveniji jugozahodni veter v sunkih dosegal hitrost okoli 70 kilometrov na uro.

Obeti: Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le na jugu bo sprva še možna kakšna malenkost. Čez dan se bo delno zjasnilo. Nastala bo kakšna kratkotrajna ploha. Nekoliko hladneje bo. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo marsikje slana.

Vremenska slika: Nad zahodno in severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Frontalni val s toplo in hladno fronto se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Krepil se bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno. Dež bo že čez dan zajel vse sosednje pokrajine, pogosteje bo deževalo v krajih zahodno od nas. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter.