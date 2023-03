Bojkot boksarskega SP širši od protesta zaradi nastopa Rusov in Belorusov

Ljubljana, 13. marca - V športnem svetu spet odmevajo grožnje z bojkotom, ki spominjajo na politično merjenje iz obdobja hladne vojne in bojkot olimpijskih iger 1980 v Moskvi in 1984 v Los Angelesu. Iz političnih, a tudi športno-političnih razlogov, je ducat držav napovedalo bojkot boksarskega svetovnega prvenstva za ženske, ki se v New Delhiju začenja ta teden.