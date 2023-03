Bruselj, 13. marca - Svet EU je danes za šest mesecev, do 15. septembra, podaljšal sankcije proti 1473 posameznikom in 205 subjektom iz Rusije zaradi spodkopavanja ali ogrožanja ozemeljske celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine, so sporočili iz Bruslja.