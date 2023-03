Ljubljana, 13. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na štajerski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Ostaja zastoj, predvsem tovornih vozil, do razcepa Slivnica. Zastoj je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico.