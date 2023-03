Papež Frančišek s podcastom obeležil deseto obletnico pontifikata

Vatikan, 13. marca - Argentinec Jorge Mario Bergoglio danes obeležuje deset let, odkar je bil izvoljen za papeža in si nadel ime Frančišek. Desetletnico izvolitve je obeležil s posebno mašo, prvim papeškim podcastom in več intervjuji. V enem od njih je izrazil kritiko na račun oblasti v Nikaragvi, na kar se je ostro odzval tamkajšnji predsednik Daniel Ortega.