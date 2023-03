Snežne razmere v visokogorju

Nevarnejša so strma pobočja in zlasti grape, kjer lahko ob večji obremenitvi sprožite kakšen manjši plaz mokrega snega, ni izključen tudi kakšen spontani plaz mokrega snega. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah se je precej otoplilo, a je zrak nad okoli 1700 metrov suh, sonce pa zaradi koprenaste oblačnosti ni močno. Snežna odeja se zato ni izrazito ojužila, nekoliko pa vendarle. Površina se je malo zmehčala, v visokogorju, nad okoli 2300 metrov je sneg predvsem v senci ostal pomrznjen in suh. Precej napihanega snega je na vzhodnih pobočjih. Višina snežne odeje je zelo neizenačena, južna pobočja so ponekod že kar visoko kopna.

V noči na torek se bo pooblačilo, pihal bo močan jugozahodnik. Proti jutru se bodo v Julijcih in zahodnih Karavankah začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo med 1600 in 1900 metrov nadmorske višine. Padavine se bodo počasi krepile in širile proti vzhodu. Čez dan bo meja sneženja na okoli 1500 metrov, spuščala se bo šele zvečer oz. v noči na sredo, ko bodo padavine začele slabeti. V noči na sredo bo zapihal severni do severovzhodni veter, padavine bodo od severa hitro slabele. Hladilo se bo. V sredo bo zjutraj pretežno oblačno, predvsem na jugu bodo še manjše padavine. Čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Pihal bo veter severnih smeri. Nič stopinj bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. V četrtek bo precej jasno, veter bo nekoliko oslabel.

Do srede zjutraj bo največ padavin na območju Julijskih Alp, predvsem v zahodnem delu, ter v zahodnih Karavankah. Nad okoli 1500 metrov bo lahko zapadlo od 20 do okoli 40 centimetrov snega, ki ga bo najprej prenašal jugozahodnik, nato severnik. Sneg se bo v visokogorju slabo sprijemal s podlago, bolje pa v sredogorju. Tam se bo nevarnost snežnih plazov povečala in bo znatna, tretje stopnje, drugod bo snega manj in bo zmerna, druge stopnje. Nižje bo padal moker sneg, zato ne pričakujemo povečanja nevarnosti plazov. Mrzlo bo ostalo še v četrtek, v petek pa se bo hitro in izrazito otoplilo. V četrtek se bo na prisojnih pobočjih snežna odeja čez dan že ojužila, ponoči pomrznila in nastajala bo skorja. V petek se bo hitro in izrazito segrelo, zato bo vpliv odjuge in sonca še izrazitejši. Spet bodo možni predvsem manjši spontani plazovi s strmih pobočij predvsem na osončenih legah.