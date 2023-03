V zadnji akciji nadzora vožnje v naravnem okolju malo ugotovljenih kršitev

Ljubljana, 13. marca - Inšpektorji za varstvo narave so med zimskimi počitnicami v sodelovanju s policijo v več delih države izvedli redno letno zimsko akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Veliko kršiteljev niso opazili, še največ na Primorskem. Na Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor vseeno menijo, da imajo akcije pomemben ozaveščevalni in preprečevalni pomen.