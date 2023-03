Vrtec Murska Sobota obuja sodelovanje z vrtci iz Porabja

Murska Sobota, 14. marca - Vrtec Murska Sobota bo letos na pobudo Zveze Slovencev na Madžarskem zagnal projekt kulturne izmenjave s Porabjem, v okviru katerega bodo v Murski Soboti izvedli tabor za vrtčevske otroke iz Prekmurja in Porabja. Projekt so prijavili pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, pogodba je že podpisana.