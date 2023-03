V Nepalu pridržali profesorja iz Italije zaradi kraje arheoloških artefaktov

Rim, 13. marca - V Nepalu so pridržali 27-letnega profesorja in umetnika iz Italije, ker naj bi ukradel zaščitene arheološke artefakte, med njimi lesen fragment. Ukradel naj bi jih v templju v mestu Bhaktapur. Obramba trdi, da je artefakte vzel v roke in si jih ogledal, nato pa vrnil na prvotno mesto, poročajo italijanski mediji.