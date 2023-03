Ministrstvo za finance po preučilo predlog strokovnjakov glede sodnega varstva v bančnih izbrisih

Ljubljana, 13. marca - Ministrstvo za finance pozdravlja prizadevanja Banke Slovenije za rešitev vprašanja učinkovitega sodnega varstva v postopkih izbrisa imetnikov bančnih delnic in podrejenih obveznic. "Predloge skupine strokovnjakov bomo pri pripravi novega zakona podrobno preučili in po potrebi opravili še dodatno razpravo," so zapisali.