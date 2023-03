Na Dunaju največja retrospektiva slovenskega filma doslej

Dunaj, 14. marca - V dunajskem kinu Metro bo od danes do 8. aprila potekala doslej največja retrospektiva slovenskega filma v Avstriji. V tem času bodo v hišnem kinu Avstrijskega filmskega arhiva prikazali 34 filmov različnih žanrov iz vseh obdobij zgodovine kinematografije na Slovenskem, so sporočili iz Slovenske kinoteke, kjer so retrospektivo pripravili.