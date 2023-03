Regijski posveti ministrstva za kulturo uvod v spremembe nacionalnega programa za kulturo

Ljubljana, 13. marca - Ministrstvo za kulturo bo marca in aprila pripravilo vrsto regijskih posvetov, ki naj bi pripomogli k snovanju prihodnje kulture politike. Na ministrstvu namreč za letos med drugim načrtujejo spremembo sedanjega nacionalnega programa za kulturo (NPK) in sprejem ustreznega akcijskega načrta. Posveti po vsej Sloveniji bodo od 15. marca do 21. aprila.