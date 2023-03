Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne pod gladino

Ljubljana, 13. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi padel za 0,64 odstotka. Večina blue chipov v prvi kotaciji je zdrsnila pod gladino, najgloblje delnice Telekoma Slovenije in NLB. Slednje so sicer vlagateljem najbolj zanimive, zaenkrat so z njimi opravili za več kot pol milijona evrov poslov.