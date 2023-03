Negotova prihodnost slovenskega moškega slaloma

Kranjska Gora, 13. marca - Po koncu 57. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju 2022/23, do nedelje so v Andori na sporedu le še finalne tekme v štirih posamičnih disciplinah in ekipna paralelna tekma, se pogledi že ozirajo proti sezoni 2023/24. Ta pa prinaša precejšnjo negotovost v zvezi s prihodnostjo slovenskega moškega slaloma. Obeti niso najboljši.