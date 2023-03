London načrtuje dodatnih pet milijard funtov za obrambo

London, 13. marca - Britanska vlada v luči ruske agresije nad Ukrajino in drugih groženj načrtuje dodatno povišanje obrambnih izdatkov. V naslednjih dveh letih naj bi v vojsko vložili dodatnih pet milijard funtov, so danes sporočili v Londonu. Del sredstev bo namenjen podpori zavezništva Aukus, ki v sodelovanju z ZDA in Avstralijo predvideva razvoj jedrskih podmornic.