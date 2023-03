Azijske borze v nov teden z neenotnimi gibanji

New York/Tokio, 13. marca - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se prvi dan novega tedna gibali neenotno. Medtem ko so se v Tokiu precej pocenile, so se delnice v Hongkongu podražile. Vlagatelji so pozorni na propad ameriške banke Silicon Valley Bank (SVB), ki vzbuja bojazni, da bi se lahko finančne težave razširile na celoten bančni sektor.