500 dni do Pariza 2024 odprta številna vprašanja

pripravila Zala Zaletel

Pariz, 14. marca - Do naslednjih poletnih olimpijskih iger, ki bodo v Parizu od 26. julija do 11. avgusta 2024, je še 500 dni. Prodaja vstopnic za igre dobro teče, pred igrami pa ostajajo številna odprta vprašanja, ključno, kako ravnati v primeru vojne v Ukrajini. Morebitnemu vključevanju ruskih in beloruskih športnikov bi bržčas sledil bojkot Ukrajincev.