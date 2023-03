Čančar ob vrnitvi na parket brez zmage z Denverjem

Denver, 13. marca - Košarkarji Denver Nuggets, vodilne ekipe zahodne konference, so v domači dvorani gostili Brooklyn Nets in ostali praznih rok. Gosti so na krilih 25 točk Mikala Bridgesa zmagali s 122:120, čeprav je Nikola Jokić za domače dosegel trojni dvojček. V ekipo Denverja se je po poškodbi vrnil Slovenec Vlatko Čančar in v šestih minutah zgrešil tri mete.