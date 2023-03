Marseille vse manj nevaren PSG, za Angers upanje vse manjše

Pariz, 12. marca - Nogometaši Marseilla v francoskem prvenstvu s slabimi rezultati v zadnjem času izgubljajo stik z vodilnim PSG. V 27. krogu so si privoščili spodrsljaj, na domačem igrišču so igrali le 2:2 s Strasbourgom, pa čeprav so od 26. minute zaradi izključitve Leonardo Balerdija igrali z igralcem več in v drugem polčasu že vodili z 2:0.