Krka se je vrnila na tretje mesto

Ljubljana, 12. marca - Potem ko so se nogometaši Ilirije po sobotni zmagi v Kranju začasno prebili na tretje mesto prvenstvene lestvice 2. SNL, so ga morali v nedeljo vrniti Krki. Tudi Novomeščani so namreč v 20. krogu zmagali, tri točke za zmago 1:0 v Slovenski Bistrici jim je zagotovil gol Dina Kapitanovića.