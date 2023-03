Slovo Uniteda od boja za prvaka

London, 12. marca - Nogometaši Manchester Uniteda so se najbrž poslovili od boja za angleškega prvaka. V 27. krogu so na domačem igrišču le remizirali z zadnjeuvrščenim Southamptonom, na tekmi ni bilo golov. United zdaj za Arsenalom ob tekmi manj zaostaja že za 16 točk, Londončani so namreč dobili mestni derbi, v gosteh so premagali Fulham s 3:0.