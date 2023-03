Izidi italijanske nogometne lige (1)

* Izidi, 26. krog: - petek, 10. marec: Spezia - Inter Milano 2:1 (0:0) (Tio Cipot ni igral za Spezio) (Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter) - sobota, 11. marec: Empoli - Udinese 0:1 (0:0) (Petar Stojanović je igral do 93. minute za Empoli) (Lovro Štubljar ni branil za Empoli) (Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese) (Sandi Lovrić je igral do 80. minute in prispeval podajo za Udinese) Napoli - Atalanta 2:0 (0:0) Bologna - Lazio 0:0 - nedelja, 12. marec: Lecce - Torino 0:2 (0:2) Verona - Monza 1:1 (0:0) Cremonese - Fiorentina 0:2 (0:1) 18.00 Roma - Sassuolo 20.45 Juventus - Sampdoria - ponedeljek, 13. marec: 20.45 Milan - Salernitana - lestvica: 1. Napoli 26 22 2 2 60:16 68 2. Inter 26 16 2 8 47:30 50 3. Lazio 26 14 7 5 41:19 49 4. Roma 25 14 5 6 32:21 47 5. Milan 25 14 5 6 42:32 47 6. Atalanta 26 12 6 8 42:30 42 7. Torino 26 10 7 9 29:29 37 8. Bologna 26 10 6 10 31:34 36 9. Juventus 25 15 5 5 40:20 35* 10. Udinese 26 8 11 7 34:30 35 11. Fiorentina 26 9 7 10 31:31 34 12. Monza 26 9 6 11 31:36 33 13. Sassuolo 25 8 6 11 30:37 30 14. Empoli 26 6 10 10 23:34 28 15. Lecce 26 6 9 11 24:31 27 16. Salernitana 25 6 7 12 28:44 25 17. Spezia 26 5 9 12 23:42 24 18. Verona 26 4 7 15 21:38 19 19. Cremonese 26 1 9 16 21:48 12 20. Sampdoria 25 2 6 17 11:39 12

* Opomba: Juventusu je Italijanska nogometna zveza odvzela 15 točk zaradi nepravilnega poslovanja.