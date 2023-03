Izidi smučarskih skokov v Oslu (1)

* Izidi, svetovni pokal, Oslo: 1. Ema Klinec (Slo) 238,2 točke (125/134,5 m) 2. Chiara Kreuzer (Avt) 232,2 (125,5/122) 3. Anna Odine Stroem (Nor) 231,6 (127,5/120) 4. Selina Freitag (Nem) 227,5 (125/123,5) 5. Katharina Althaus (Nem) 224,5 (123,5/133) ... 8. Nika Križnar (Slo) 215,9 (117/122) 23. Nika Prevc (Slo) 181,8 (114/112,5) 27. Maja Vtič (Slo) 167,9 (109,5/110,5) ... - brez finala: 36. Katra Komar (Slo) * Svetovni pokal (23/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1528 točk 2. Katharina Althaus (Nem) 1292 3. Ema Klinec (Slo) 1155 4. Anna Odine Ström (Nor) 1150 ... 7. Nika Križnar (Slo) 660 19. Nika Prevc (Slo) 332 20. Urša Bogataj (Slo) 249 33. Maja Vtič (Slo) 111 37. Katra Komar (Slo) 82 45. Ajda Košnjek (Slo) 18 62. Nika Vetrih (Slo) 1 * seštevek Raw Air: 1. Ema Klinec (Slo) 738,3 2. Anna Odine Stroem (Nor) 728,9 3. Chiara Kreuzer (Avt) 721,4 ... 11. Nika Križnar (Slo) 651,4 14. Nika Prevc (Slo) 621,7 33. Maja Vtič (Slo) 386,7 37. Katra Komar (Slo) 326,5 ... * Pokal narodov (25/29): 1. Avstrija 3827 2. Nemčija 3478 3. Norveška 3210 4. Slovenija 2913 ...