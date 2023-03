Roglič med dvema morjema do 17. zmage na večdnevnih dirkah

Pescara, 12. marca - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je skupni zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Pot do uspeha je med obema morjema tlakoval s tremi zaporednimi zmagami na prejšnjih etapah. V zadnji, sprinterski v okolici San Benedetta del Tronta (154 km) je varno pripeljal do cilja v času glavnine.