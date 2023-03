Trener Kranjca Bergant: Če to ni dobro, potem pa res ne vem, kaj je

Kranjska Gora, 13. marca - Glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant je bil eden izmed bolj zadovoljnih trenerjev na Pokalu Vitranc. Žan Kranjec je najprej ponovil in nato izboljšal svojo najboljšo vitranško uvrstitev ter bil še na devetem veleslalomu to sezono del "top 10". Če to ni dobro, potem res ne vem, kaj je, je prepričan trener.