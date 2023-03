Izidi nordijske kombinacije v Oslu

* Izidi: - moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 22:45,7 2. Vinzenz Geiger (Nem) +1:32,7 3. Julian Schmid (Nem) 1:37,5 4. Laurent Muhlethaler (Fra) 1:47,6 5. Joergen Graabak (Nor) 1:47,7 6. Johannes Lamparter (Avt) 1:48,0 ... 47. Gašper Brecl (Slo) 9:09,0 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Lamparter (Avt) 1325 2. Julian Schmid (Nem) 1179 3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1173 4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 923 5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 664 6. Vinzenz Geiger (Nem) 663 ... 46. Gašper Brecl (Slo) 17