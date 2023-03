Gepardi po več desetletjih spet v indijski divjini

New Delhi, 12. marca - V Indiji so izpustili v divjino dva geparda, ki so ju lani pripeljali iz Namibije. Samec in samica sta po navedbah tamkajšnjih medijev iz karantene v narodnem parku Kuno naglo stekla na prosto. Sta prva pripadnika te živalske vrste na prostem v Indiji, potem ko so gepardi v tej državi pred 70 leti izumrli.