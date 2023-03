Izidi smučarskega teka v Oslu

* Izidi, 50 km prosto, skupinski start, ženske: 1. Ragnhild Gloeersen Haga (Nor) 2:13:36,1 2. Astrid Oeyre Slind (Nor) +0,3 3. Jessie Diggins (ZDA) 0,5 ... - slovenskih tekmovalk ni bilo na tekmi; - vrstni red v svetovnem pokalu (25 od 31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1635 točk 2. Jessie Diggins (ZDA) 1548 3. Kerttu Niskanen (Fin) 1470 ... 24. Eva Urevc (Slo) 623 58. Anja Mandeljc (Slo) 236 142. Neža Žerjav (Slo) 8 151. Anita Klemenčič (Slo) 3 155. Klara Mali (Slo) 1