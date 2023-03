Jasmina in Boštjan Maček 17. na mešani ekipni tekmi v Dohi

Doha, 12. marca - Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na mešani ekipni tekmi v trapu na svetovnem pokalu v Dohi osvojila 17. mesto. Brat in sestra iz Prekmurja sta v današnjih treh serijah zadela 136 letečih tarč. Dvainštiridesetletna Jasmina je imela 66, osem let starejši Boštjan pa 70 zadetkov.